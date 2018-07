Sadio Mané change de numéro avec son club. Le joueur sénégalais passé par Southampton sera le nouveau numéro 10 de Liverpool. Il profite du départ de Philippe Coutinho lors du dernier mercato hivernal.

Profitant du départ de Philippe Coutinho lors du dernier mercato hivernal, l’ailier sénégalais Sadio Mané va prendre la suite de son ancien coéquipier. Le joueur passé par Southampton sera le nouveau numéro 10 de Liverpool pour l’exercice 2018-2019. Il laisse de côté son numéro 19. Sauf que comme le transfert avait eu lieu en cours de saison, le changement de maillot n’avait pas été possible au cours de l’exercice 2017-18.

Pas de panique cependant pour les supporters des Reds. En effet, Liverpool a effectué un beau geste envers leurs fans puisque ceux qui ont acheté le maillot de Mané avec le 19 pour la nouvelle saison pourront l’échanger gratuitement contre un maillot avec le numéro 10. Sadio Mané succède à Philippe Coutinho, mais aussi à John Barnes, Joe Cole, Luis Garcia, Michael Owen et Andriy Voronin.

Arrivé depuis 2016 en provenance de Southampton, Sadio Mané, qui a repris l’entraînement ce vendredi à Melwood au centre d’entraînement de Liverpool, s’est donc vu offert un joli cadeau pour la saison prochaine.

Après des vacances bien méritées, Mohamed Salah et Sadio Mané ont retrouvé le groupe ce vendredi. Sur un communiqué officiel, le club anglais a informé les supporters du retour de Salah, Mané et aussi Grujic qui étaient en vacances après la Coupe du monde. Les trois joueurs sont arrivés à Melwood où ils passeront la visite médicale avant de commencer la présaison avec le reste des coéquipiers. Les trois joueurs ont pris l’avion ensemble et rejoint le groupe aux Etats-Unis pour l’International champions cup 2018.

Un tournoi qui est une sorte de «Ligue des champions d’été», et dont le coup d’envoi de l’exercice 18-19 est prévu dès ce samedi. La Coupe du monde n’ayant pas aidé, cette édition de l’International champions cup verra peu de stars s’affronter sur les terrains, la plupart au repos suite au rendez-vous russe. En Amérique, en Europe et en Asie, les grands clubs du vieux continent vont s’affronter sur 27 matchs pour offrir du beau football à d’autres spectateurs.