Lô ne l’a pas dit ou alors il a noyé ses frustrations dans ses «convenances personnelles». Mais l’Apériste n’a pas lâché toutes ses responsabilités au sein de l’Apr pour rien. Puisque qu’il n’assistera plus aux différentes réunions du parti et, par conséquent, s’éloigne des stations de prise de décision. Même s’il précise rester «simple militant» et engagé pour la réélection de Macky Sall, Lô ne se mouille plus comme avant. Ça coule de source.