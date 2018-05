A la surprise générale, le promoteur Gaston Mbengue a remis une avance à Balla Gaye 2 pour un combat contre trois potentiels adversaires. Un retour de celui qui avait tourné le dos à l’arène qui coïncide avec l’autre retour de Aziz Ndiaye, au sein du staff du lutteur de Guédiawaye. Ce qui n’a pas manqué de susciter quelques interrogations sur le lien entre les deux ex-promoteurs.

Ils avaient décidé de tourner le dos à la lutte. Mais après être sortis par la porte, les deux (ex)-promoteurs Aziz Ndiaye et Gaston Mbengue semblent vouloir revenir… par la fenêtre. C’est Aziz Ndiaye qui a été le premier à donner le ton en revêtant l’habit de «marabout-ménager» lors du combat de son poulain Balla Gaye 2 contre Gris Bordeaux, le 31 mars dernier au stade Senghor. Le frère de Baye Ndiaye s’étant d’ailleurs donné ce jour-là en spectacle avec le staff de Fass dans l’enceinte même ; comme pour annoncer son «retour» dans l’arène. Vendredi dernier, c’était au tour de Gaston Mbengue d’entrer dans la danse en convoquant un point de presse express. Une rencontre au cours de laquelle le «Don King» sénégalais annonce avoir remis une avance et paraphé un contrat avec le «Lion de Guédiawaye», qui était présent à cette conférence. Pour une affiche prévue en janvier 2019, l’adversaire de Balla, selon Gaston, pourrait être Modou Lô ou le vainqueur du duel royal Bombardier-Emeu Sène. Sous ses nouveaux habits de manager du fils de Double Less, Aziz Ndiaye était aussi présent. Evidemment sa complicité avec Gaston, son pote, ont poussé certains à voir sa main «invisible» derrière cette signature de contrat. «Aziz s’est tellement engagé derrière Balla Gaye qu’il lui sera difficile de redevenir un promoteur», nous souffle une ancienne gloire. Qui poursuit : «Mais il tient toujours à rester dans l’arène. En témoignent ses interventions sur les plateaux télé et sa proximité affichée avec Balla Gaye lors du combat contre Gris. C’est pourquoi je soupçonne fortement qu’il soit derrière Gaston pour ce contrat signé avec Balla dont il a décidé de défendre les intérêts.» Les prochains jours devraient nous édifier sur cette supposée collaboration entre ces deux promoteurs nostalgiques à l’idée de retrouver le milieu de la lutte.

Birame Gningue, agent de Modou Lô : «Je suis prêt à signer avec Gaston Mbengue»

Intervenant dans l’émission Jongonté de la Tfm, Birame Gningue a déclaré qu’il est prêt à signer avec Gaston Mbengue pour un combat de Modou Lô en janvier prochain. L’agent de Modou Lô estime que le différend avec Lewto peut être réglé hors des tribunaux. En clair, il est prêt à attendre l’expiration du contrat qui le lie à la structure de production pour signer avec Gaston Mbengue pour un combat contre Balla Gaye 2 en janvier 2019. «Je suis prêt à signer avec Gaston. Rien ne m’empêche de signer avec lui. Que ça soit clair. Le contrat qui lie Modou Lô à Lewto expire en juillet, mais au-delà de ce mois, on est libre de signer avec qui on veut», a-t-il expliqué.

