Pour participer à l’élan de solidarité et soutenir les malades démunis atteints de cancer, la Fondation Sonatel a accordé le week-end dernier une subvention de dix (10) millions de francs Cfa à la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (Lisca), rapporte un communiqué de la société des télécoms. Cette subvention vient enlever un poids sur les épaules de la Lisca qui envisage de prendre gratuitement en charge 1 000 patients, mais aussi d’appuyer les efforts importants de l’Etat dans la lutte contre le cancer. La Lisca a aussi l’intention de développer «toutes les formes de lutte contre le cancer, que ce soit sur le plan social, sanitaire, juridique et en organisant des activités allant en ce sens». On note dans le communiqué que la Fondation Sonatel a agi au cœur de la vie des populations et contribue ainsi à l’amélioration de leur bien-être. Le document souligne que malgré les nombreux investissements de l’Etat en matière d’équipements et de relèvement du plateau médical pour renforcer la capacité de traitement du cancer, la prise en charge multidisciplinaire, radiothérapie-chirurgie-chi­miothérapie, demeure inaccessible pour la majorité de la population. Cet appui de la lutte contre les maladies non transmissibles est un domaine prioritaire pour la Fondation Sonatel.

Stagiaire