L’Amicale des femmes de la radio Rail Bi Fm, regroupant journalistes et techniciennes, ont célébré la Journée de la femme en organisant une consultation contre le cancer du col de l’utérus. 500 dames, issues des différents quartiers de Guinaw Rail, ont pu connaître leur situation. Oumy Diop, porte-parole de l’association, explique : «En partenariat avec l’Ong Marie Stopes international, une journée de dépistage du cancer du col de l’utérus est organisée en faveur des femmes, compte tenu des ravages que cette maladie fait dans la banlieue, il y a aussi des consultions gratuites sur les Ist et un service de planification familiale sera sur place pour répondre aux besoins des femmes.»

Par ailleurs, l’Amicale des femmes de Rail Bi Fm s’engage dans un autre combat pour améliorer la condition féminine : «Les femmes et les filles sont systématiquement victimes d’enlèvements, de viols, de mariages forcés, transformées en esclaves sexuelles et subissent d’autres traitements effroyables. Ce sont les manifestations les plus visibles de l’horreur qu’elles vivent. Sans oublier de les sensibiliser contre l’extrémisme et la radicalisation débouchant sur le terrorisme». «En tant que femmes de médias, nous devons participer au combat contre ces criminels», dit Mme Diop.

latifmansaray@lequotidien.sn