Sur le plateau de la TFM, on a vu un Lac de Guiers différent de celui qui faisait le tour des réseaux sociaux après sa défaite contre Modou Lô. Le Puncheur du Walo a fait machine arrière lors du dernier face to face qui l’oppose à son adversaire, en regrettant ses propos en l’encontre de Bécaye Mbaye et Mbaye Guèye. Serein, Lac a profité des questions de Lamine Samba pour réparer ses «erreurs» après sa défaite. «Aujourd’hui, je peux dire que Modou Lô n’est plus un adversaire, mais un ami. Notre combat, c’est du passé. J’accepte ma défaite. Actuellement, je me prépare pour d’autres combats. Je présente mes excuses à mes supporters et aux personnes qui se sont senties offensés par mes propos.»

Galsen221