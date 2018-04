La perte du titre de «Roi des arènes», après sa défaite contre Bombardier, reste en travers de la gorge de Balla Gaye 2. L’objectif que se fixe l’enfant de Guédiawaye est de reconquérir cette couronne après avoir relancé sa carrière ce samedi contre Gris Bordeaux de Fass.

Balla Gaye 2 est sorti vainqueur de son combat contre Gris Bordeaux, samedi dans un stade Léopold Senghor presque plein (on avance le chiffre de 50 000 spectateurs).

Après une confrontation âpre de deux fois 15 minutes où les amateurs ont eu droit à de belles séquences de lutte simple et de boxe, le fils de Double Less a été déclaré vainqueur par avertissements (2 contre 3). Relançant du coup sa carrière après une disette de 5 ans sans victoire.

S’exprimant à la fin combat, Balla Gaye 2 n’est pas allé chercher loin en déclarant son intention de récupérer sa couronne perdue face à Bombardier le 8 juin 2014. Sans citer le nom du champion mbourois, le Lion de Guédiawaye a déclaré vouloir croiser l’éventuel vainqueur du combat royal Bombardier-Eumeu Sène. Et comme par hasard, les deux lutteurs présentent la particularité d’avoir été les deux derniers à avoir infligé un revers à Balla Gaye 2 dont la volonté est de prendre sa revanche sur le vainqueur de ce choc afin de retrouver son «Bien».

«La seule chose qui vaille est de récupérer ma couronne. Ma seule préoccupation, c’est récupérer cette couronne du «Roi des arènes». Et je me bats pour arriver à réaliser cet objectif. C’est le vœu de mes fans. Et je promets que le titre de «Roi des arènes» me reviendra», a soutenu le grand-frère de Sa Thiès. Une manière de lorgner en direction de ce choc royal prévu en fin de saison.

«J’ai lutté avec une blessure au dos»

Revenant sur le déroulement du combat, le Lion de Guédiawaye a révélé avoir lutté avec une blessure au dos. «C’est à cause de ma blessure au dos dont je ressentais les douleurs durant le combat que je n’ai pas donné la pleine mesure de mes capacités sur le plan technique. J’ai donné tout ce que j’avais dans le ventre. Mais à cause de cette blessure, j’ai été obligé d’utiliser la boxe avec comme objectif : battre Gris Bordeaux par Ko», souligne Balla. Qui évoque une certaine pression sur ses épaules. «Les défaites de mon petit frère Sa Thiès et de mon ami Elton ont beaucoup pesé sur ma stratégie. J’ai lutté avec beaucoup de prudence parce que je devais impérativement renouer avec la victoire pour mes nombreux supporters.»

«J’ai voulu montrer à mes détracteurs que je maîtrise la boxe»

Justement, par rapport à son option de privilégier la boxe que d’aucuns considéraient comme son point faible, le fils de Double Less s’explique : «J’ai voulu montrer à mes détracteurs que je maîtrise la boxe», a-t-il lancé. Avant de poursuivre : «J‘avais diminué mon poids pour gagner en rapidité dans mes actions. Mais j’ai fait face à un Gris Bordeaux qui s’est renforcé en poids, c‘est pourquoi il est devenu lourd», a reconnu le lutteur de la Banlieue qui soutient mordicus : «Ce combat, je ne pouvais pas le perdre.»

