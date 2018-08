Le Collectif «citoyen» a tenté de lui mettre la pression, mais Macky Sall ne veut pas dévier de la voie qu’il s’était tracé et tente ainsi de s’éviter un dérapage non contrôlé. Il est peu probable qu’il satisfasse ses détracteurs aujourd’hui, et annonce la baisse du péage dans la foulée. Dans cette affaire, il semble s’être fixé un itinéraire, et ne veut surtout pas y déroger. Comme dans toute sa politique, il se presse, mais à son allure de sénateur… ou de lion repu et endormi !