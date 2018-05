Le Président Sall veut qu’on défende avec véhémence et conviction son bilan. On sent le poids des mots pour déchirer le «voile qui entoure les investissements». On est à la fin du septennat et il constate que ses challengers occupent le terrain alors que ses alliés passent tout leur temps à répliquer. Lui veut qu’ils engagent le débat au lieu de subir les assauts répétés de l’opposition qui se trouve dans la position confortable de chasseur.