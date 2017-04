La sanction de la Fifa sur le football malien va bientôt être levée. Cela, grâce à la décision d’annulation de la dissolution de la Femafoot par Amion Guindo, ministre des Sports. Ce dernier a décidé de faire machine arrière après un protocole d’accord entre les différents protagonistes. Ce jeudi 27 avril, le Comité exécutif de la Femafoot et le Collectif des clubs et ligues majoritaires ont signé un protocole d’accord de sortie de crise. Les parties conviennent ainsi de «la levée par le Comité exécutif de la Femafoot des sanctions liées à la crise, de la suspension de tous les actions et recours judiciaires au plan national et international, et de la tenue d’une Assemblée générale au plus tard le 12 juin 2017 à l’effet de la mise en place d’un Comité de normalisation sous supervision de la Fifa». Ainsi, outre l’annulation de sa décision de dissolution de la fédération, le ministre des Sports annule celle de la mise en place d’un Comité provisoire de gestion. La réaction de la Fifa est donc attendue sur la levée des sanctions sur le Mali et notamment permettre au pays de prendre part à la Can U17 (14 au 28 mai au Gabon).