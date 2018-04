Paul Pogba peut partir, Mourinho n’en veut plus. C’est ce qu’affirment certains médias anglais dont le Daily Mail. Le manager portugais a perdu patience avec le joueur français, revenu à Man U en 2016 pour 105 millions d’euros. Un joueur qui avait même été proposé à City pendant le mercato hivernal. Les relations se sont dégradées entre les deux fortes têtes, le Mou sortant même Pogba lors de la défaite contre Wba (0-1), qui a offert le titre à Manchester City par la même occasion. Ce samedi, United affronte Tottenham en demi-finale de Cup et Mourinho a déjà laissé entendre qu’il se passerait de joueurs qui n’ont pas tenu leurs rangs lors du dernier match de championnat. Et qu’il ne se laisserait pas influencer par les noms ou les prix des joueurs. «Le critère pour choisir les joueurs ? Leur manière de jouer. Ou vous pensez que je les choisis selon leur prix, leur salaire, ou leur belle gueule ? La seule façon de choisir, c’est la performance.» Pogba n’est pas le seul sur la liste des départs puisque Anthony Martial, Matteo Darmian et Daley Blind ne sont plus non plus en odeur de sainteté à Old Trafford.

7sur7