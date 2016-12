John Obi Mikel sera-t-il la première recrue marseillaise de l’ère McCourt ? Cette éventualité semble se préciser. L’expéri­men­té milieu nigérian est en passe d’être libéré par son coach de Chelsea et à en croire Evening Standard, John Obi Mikel aurait pris des renseignements auprès de Didier Drogba. Le milieu de terrain pense donc sérieusement à un transfert à l’Om et Didier Drogba, qui a porté les couleurs du club en 2003-2004, a dû lui en dire beaucoup de bien. Gernot Rohr, son sélectionneur chez les Super Eagles, avait également confirmé cette rumeur. «J’ai vu Obi Mikel à Londres. Il est en discussion avancée avec l’Om. Chelsea le laisse libre. C’est une option sérieuse», a indiqué l’ancien coach de Bordeaux et de Nice ce samedi lors d’une intervention sur la radio française Europe 1. Les contacts entre les deux parties ont manifestement largement dépassé le stade des rumeurs.

Goal.com