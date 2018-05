Mary Teuw Niane, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, a procédé vendredi dernier à Orkadiéré, fief du Directeur général de l’Artp, à la pose de la première pierre de l’Espace numérique ouvert du département de Kanel. Cet espace universitaire, premier du genre, a été financé par le Fdsut (Fonds de développement du service universel des télécoms), dont l’administrateur, Abdou Karim Sall, est un natif de la commune de Orkadiéré.

Le Directeur général de l’Artp a fait sien cet adage célèbre qui dit que «charité bien ordonnée commence par soi-même».

Ainsi, après l’Eno de Ouros­sogui, Abdou Karim Sall a choisi son village, sa commune Orka­diéré, pour abriter celui de Kanel.

L’Eno, dont l’objectif est d’améliorer les conditions d’apprentissage des étudiants de l’Université virtuelle du Sénégal (Uvs), va contribuer à l’élargissement de la carte universitaire ainsi qu’à l’aménagement numérique du territoire.

C’est un maillon du réseau national d’espaces interconnectés et modernes reliés au siège de l’université virtuelle du Sénégal à Diamniadio, à la Cité du savoir. L’Eno de Orkadiéré comprendra un espace d’accueil, une salle de télémédecine, deux open-spaces de 100 postes de travail, un amphithéâtre de 200 places, un espace administratif, une salle de visioconférence pour petits groupes et une cafeteria. D’un coût global de 800 000 000 F Cfa, l’Eno est construit sur une superficie de 1400 mètres carrés.

Avec la création des Espaces numériques ouverts, les jeunes ne seront plus obligés de se déplacer pour aller étudier ailleurs.

Abdou Karim Sall a rappelé le contexte dans lequel ils ont signé un partenariat avec le ministère de l’Enseignement. Il s’agit, selon lui, d’accompagner le supérieur pour faire en sorte que le numérique soit une réalité et soit un support pour développer l’enseignement.

Isep de Matam, les précisions de Mary Teuw Niane

La cérémonie de pose de la première pierre de l’Eno de Orkadiéré a prêté confusion chez bon nombre de jeunes de Matam qui ont cru que c’est l’Isep de la capitale régionale qui est transféré dans le département de Kanel, provoquant l’ire de certains. Le ministre de l’Ensei­gnement supérieur, Mary Teuw Niane, a tenu à préciser que l’Isep de Matam n’est pas déplacé et restera dans la capitale régionale. Les lenteurs des travaux seraient dues à un problème d’espace devant abriter l’Institut supérieur puisque le terrain sur lequel l’Isep devrait être construit est un espace marécageux.

Lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l’Eno de Orkadiéré, tous les responsables politiques de Kanel, dont le président du Conseil départemental, Abdoulaye Anne et le Maire, par ailleurs questeur de l’Assemblée nationale, le député Daouda Dia, entre autres personnalités, se sont mobilisés comme un seul homme pour accueillir ce joyau.

