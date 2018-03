La commune de Dabia a procédé à l’inauguration de son bureau de Poste samedi dernier en présence de son maire, par ailleurs ministre de la Gouvernance territoriale, du développement et de l’aménagement du territoire, Yaya Abdoul Kane. Satisfaites, les populations entendent réélire Macky Sall en 2019 dès le premier tour.

Samedi dernier était jour de fête pour la commune de Dabia. La localité étrennait, sous la présidence de son maire, Yaya Abdoul Kane, par ailleurs ministre de la Gouvernance territoriale, du développement et de l’aménagement du territoire, son nouveau bureau de poste. Selon le chef de village de Diakesbé qui a prononcé un discours au nom de tous les chefs de village de Kobilo, leur localité n’a pas de doléances car ils ont obtenu tout ce qu’ils voulaient depuis l’avènement du régime du Président Macky Sall.

«De 1960 à 2012, on a tout fait pour avoir un bureau de Poste, mais en vain. Il a fallu 2012 pour qu’on ait un bureau de Poste, une mairie, un marché, un centre culturel pour la jeunesse et un stade, et tout ceci grâce au ministre Yaya Abdoul Kane», s’est réjoui le porte-parole des chefs de village de Kobilo.

Le ministre est décrit par ses proches comme humble et modeste, malgré son rang protocolaire dans le gouvernement. Tout le village de Kobilo s’est uni comme un seul homme pour se ranger derrière son fils, Yaya Abdoul Kane, et réélire le Président Macky Sall en 2019.

Yaya Abdoul Kane, maire de la commune de Dabia, a remercié le chef de l’Etat Macky Sall pour ses réalisations visant à satisfaire les populations en termes d’infrastructures et de services. Profitant de l’occasion, le maire de Dabia a réitéré son soutien «indéfectible, son engagement et sa détermination à accompagner le Président Macky Sall dans toutes ses entreprises pour l’émergence du Sénégal».

Poursuivant, il affirme sa détermination, avec l’ensemble des habitants de Dabia-Kobilo, à offrir au Président Macky Sall, lors des prochaines joutes électorales, une majorité écrasante avec un score jamais égalé pour le réélire au soir du 24 février 2019 dès le premier tour avec plus de 68%.

Il n’a pas manqué non plus de remercier le Directeur général de La Poste, Ciré Dia, pour la diligence avec laquelle le bureau de la Poste de Kobilo a été construit.

Yaya Abdoul Kane a également annoncé, lors de la cérémonie d’inauguration du bureau de la Poste de son village, la pose prochaine de la première pierre d’un centre de formation dans la commune de Dabia, un Hangar au collège de Goudoudé, des projets de transformation pour les femmes seront installés au village de Sylla dans la zone du Dandé Mayo.

Le Directeur régional de La Poste, Ababacar Sadikh Kébé, a pour sa part appelé les populations à la collaboration. D’après lui, désormais, les habitants de cette zone n’ont plus besoin de se déplacer vers Matam ou Ourossogui ou bien encore à Bokidiawé pour percevoir leurs pensions de retraite ou pour effectuer leurs actions postales.

Le Directeur général de La Poste, Ciré Dia, empêché, a été représenté par une forte délégation conduite par M. Baya Fall. Devant les populations de la commune de Dabia, M. Fall a rappelé l’engagement du Directeur général Ciré Dia de redynamiser La Poste à travers ses nouvelles plateformes, poste cash, la messagerie, un service de e-commerce en phase de mise en œuvre. «Dans La Poste, les populations y trouveront d’innombrables services, courriel, messagerie, Couverture maladie universelle, qu’elles pourront utiliser à leur profit et leur bureau sera ce qu’elles en feront», a dit M. Fall.

Le préfet de l’arrondissement des Agnam, Amadou Wagué, quant à lui, s’est réjoui du délai de construction du bureau local de La Poste, six mois. L’autorité administrative invite les populations à venir ouvrir leurs comptes pour bénéficier des avantages qu’offre La Poste.

