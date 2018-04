Le meilleur service que les Apéristes peuvent rendre à leur leader, c’est d’amener les Séné­galais à disposer de leur carte d’électeur et de voter. C’est la conviction de Bocar Mamadou Daff qui était à Séno Palel, dans le département de Kanel. «Cette belle mobilisation que vous m’avez offerte aujourd’hui traduit votre attachement au Président Macky Sall. Mais pour lui rendre service, il faut aller vous inscrire sur les listes électorales parce que le jour du vote, vos cartes peuvent être très déterminantes», a ajouté le non moins directeur de la Cmu dans son fief et devant ses camarades.

Cette activité faisait suite à plusieurs autres de protée sociale, comme la remise de matériels informatiques à 12 établissements scolaires de Ndendory et du département de Matam, mais également d’une consultation gratuite avec des dons de médicaments dans son village. Le matériel informatique est composé de 24 ordinateurs et de 12 imprimantes d’une valeur de 9 millions de francs Cfa. Pour Dr Bocar Mamadou Daff, cet appui vient à son heure et pourra aider le corps enseignant à perfectionner les apprentissages. Il en a d’ailleurs profité pour demander aux enseignants de surseoir à leur grève.

