Encore un journaliste de la Rts qui plonge dans la politique. Au moment où Nafissatou Diouf officialisait son adhésion à l’Apr le week-end à Rufisque, Thierno Amadou Sy aussi le faisait à Matam, précisément dans son fief, Nabadji Civol. Le présentateur de l’émission «Leeral» à la Rts1 a lancé son mouvement dénommé Haa Yeeso (traduit en pulaar En avant !) pour contribuer à la réélection du Président Macky Sall dès le premier tour. Un objectif qui, d’ailleurs, souligne celui qui compte faire la politique «autrement», est «déjà acquis». «Depuis quatre ans, des parents, amis et sympathisants vivant au Sénégal et dans la diaspora m’ont invité à m’engager dans la politique, mais avec une autre manière de faire. C’est dans ce sens que le mouvement a été créé pour mener une politique au profit exclusif des populations. C’est une ambition que j’ai nourrie pendant longtemps et qui se réalise, car j’ai toujours rêvé de venir en aide aux populations de mon village et aux nécessiteux de manière générale», explique-t-il.

C’est justement par cette assistance aux populations que Thierno Amadou Sy a démarré durant tout le week-end. «On a jugé utile d’organiser une journée de consultation médicale, car depuis 2013, même l’actuel maire de la commune peut en être témoin, je suis venu auprès de lui pour demander un appui afin d’organiser une journée de consultation médicale gratuite. Mais finalement, c’est aujourd’hui que cela s’est concrétisé. Et quelque 500 personnes ont reçu des soins», dit-il.

Cependant, le leader de Haa Yeeso a fustigé le «manque d’ouverture» du Parti de Macky Sall. En effet, lors du lancement de son mouvement, aucun responsable de l’Apr de la commune de Nabadji Civol ni leurs représentants ne sont venus répondre à son appel. «C’est un comportement déplorable puisqu’une lettre d’invitation a été adressée au maire de la commune sans suite. Les responsables de l’Apr, s’ils savent que vous avez derrière vous une forte mobilisation, ont tendance à vous combattre au lieu de vous accompagner à soutenir Macky Sall et, par ricochet, soutenir les populations», se désole-t-il. Thierno Amadou Sy devra ainsi faire avec un maire milliardaire, en l’occurrence Ab­dou­laye Salli Sall. Même si son slogan est «Ensemble avec le Président Macky Sall pour le futur».

