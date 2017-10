Convoqué par le sélectionneur national Aliou Cissé, parmi les joueurs qui feront face au Cap Vert le 7 Octobre prochain dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018, Mbaye Niang s’est prononcé sur cette convocation. L’ex-grand espoir du football français, longtemps courtisé par le Sénégal dit être heureux de rejoindre les Lions, dans ses propos recueillis par Galsen Sport «Je suis fier et heureux. Beaucoup de choses se disent mais incha allah la vérité on la saura tous. Mais le plus important c’est de se battre pour ce maillot.»