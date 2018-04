Un réquisitoire « boiteux »c’est ainsi que Me Ousseynou Fall a commencé sa plaidoirie. L’avocat qui s’est constitué ce matin n’a pas épargné le procureur de la République. Qui, ne pouvant plus écouter, a complétement craqué. « il est hors de question que je vous laisse continuer. Il ne faut pas abuser de la liberté de parole pour dire du n’importe quoi. C’est la première fois que vous me voyez » a lancé de manière colérique le procureur Lamine Cissé. L’attaque étant spontanée a heurté Me Ousseynou Fall qui a élevé, à son tour, la voix. «Tais-toi, tais-toi, tais-toi » rétorqua le conseil de Barthélémy Dias. Il a fallu que les autres avocats viennent retenir Me Ousseynou Fall qui prenait la direction du procureur. Le juge visiblement dépassé n’avait que ses yeux pour constater cet incident.

Il faut noter que Me Ousseynou Fall a attaqué ouvertement le réquisitoire du procureur Lamine Cissé qui a demandé 2 ans de prison. Selon le conseil du maire de Mermoz-Sacré cœur, la loi ne prévoit que 6 mois de peine pour les chefs d’accusation. A cet effet, Me Ousseynou Fall a laissé entendre que la justice est à 2 vitesse. «Pourquoi le procureur ne s’est pas saisi quand une dame dans un meeting de l’Apr a tenu des propos injurieux à l’égard de la magistrature» a déclaré Me Fall. Avant d’ajouter que « le pouvoir instrumentalise la justice ». Me Ousseynou Fall a rappelé la sortie de Farba Ngom concernant les magistrats et les conséquences de son acte.

Le délibéré du procès est prévu le 17 avril prochain.

Il faut rappeler que Barthélémy Dias est poursuivi de provocation directe à un attroupement non armé ; outrage à des magistrats de l’ordre judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions et discrédit sur une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance. Il a plaidé non coupable et affirme « ne pas souhaiter rentrer à la maison ». le parquet a requis 2 ans de prison ferme.