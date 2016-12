Deux internationaux sénégalais, Kalidou Koulibaly (Naples, Italie) et Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), font partie des «100 meilleurs footballeurs de l’année 2016» dont le classement a été établi par des journalistes du groupe L’Equipe (France). Classé 98ème, le Napolitain, né en France, a été révélé au grand public hexagonal par «la bourde» de Didier Deschamps qui avait parlé de lui comme recrue possible pour l’Equipe de France en perspective de l’Euro 2016, alors même qu’il jouait pour les Lions du Sénégal avec lesquels il en est actuellement à 11 sélections. «L’épisode illustre la nouvelle dimension prise par le solide défenseur central (25 ans), titulaire indiscutable du Napoli qui a terminé dauphin de Serie A la saison dernière», indique le site du quotidien sportif français. En avril dernier, la légende argentine Diégo Maradona, lui-même ancienne star de Naples, avait dit du défenseur sénégalais qu’il était «un phénomène» et «le meilleur joueur de Serie A», avant de demander son maillot à un magasinier de son club de cœur où il avait joué dans les années 1990.

Sadio Mané, déjà présent de son côté dans le trio de tête des meilleurs joueurs africains, selon la Confédération africaine de football (Caf), semble être sur une courbe ascendante, du Fc Metz (France) à Liverpool Fc (Angleterre), en passant par les Red Bulls de Salzburg (Autriche) et Southampton (Angleterre). L’ancien pensionnaire de Géné­ration Foot, classé 74ème, avait rejoint Liverpool l’été dernier pour 36 millions d’euros (environ 23 milliards 614 millions 452 mille francs), faisant de lui le joueur africain le plus cher de l’histoire. Meilleur buteur de Southampton la saison dernière avec 15 buts toutes compétitions confondues, le natif de Bambaly (sud) n’a pas tardé à prouver qu’il pouvait briller dans un grand club, bien aidé par la grande confiance que place en lui l’entraîneur allemand du club, Jürgen Klopp, passé tout près de le recruter à Dortmund (Allema­gne). Sadio Mané aborde la trêve hivernale dans la peau de meilleur buteur des Reds, équipe au sein de laquelle il distribue aussi les passes décisives, comme lors du Boxing day contre Stoke City, battu 4-1.

Aps