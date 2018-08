Newcastle United est déterminé à décharger le salaire de 35 000 euros par semaine du milieu sénégalais de 27 ans avant la fin du mercato d’été, a appris wiwsport.com sur chronicle­live.co.uk. Henry Saivet a été proposé au club turc de Bursaspor, selon le vice-président du club.

«La transaction pour Saivet dépend de nous en ce moment. Il est à notre disposition [si nous le voulons]», a déclaré Ozturk à la chaîne de télévision turque Olay TV.

Arrivé à Newcastle en septembre 2017, l’ancien bordelais n’a pas trop convaincu Rafael Benitez, il sera prêté au Sivasspor (Turquie) à la deuxième moitié de la saison dernière.

Suite à l’abandon du dossier Papiss Demba Cissé (voir ci-après), Bursaspor pourrait donc miser sur Saivet pour renforcer son effectif cette saison.

Papiss Cissé trop cher pour Bursaspor

Papis Cissé ne quittera pas Shandong Luneng pour Bursaspor cette saison. Annoncé dans le viseur du club turc basé dans la ville de Bursa, l’attaquant Sénégalais ne sera pas transféré. Son courtisan a abandonné le dossier Cissé en raison du coût élevé du transfert, a-t-on appris dans gunes.com. L’attaquant sénégalais de 33 ans restera donc au Shandong Luneng cette saison, si le Busaspor est le seul club qui aimerait s’offrir les services de l’ancien joueur de Newcastle.

Leeds et Brentford sur Moussa Konaté

Annoncé tantôt sur wiw­sport.com, Torino serait penché sur le dossier Konaté en concurrence avec Saint-Etienne, informe le Courrier Picard. La piste Moussa Konaté (Sc Amiens, 25 ans) se complique donc pour St-Etienne, car l’Angleterre s’intéresse aussi à l’attaquant sénégalais.

D’après L’Equipe, l’ancien buteur de Sion intéresse fortement deux clubs de Championship : le Leeds de Marcelo Bielsa ainsi que Brentford. On y verra sans doute plus clair dans les prochaines heures, Amiens réclamant quand même entre 12 et 15 M d’euros pour son buteur.