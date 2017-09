Présent à Genève ce lundi, le président de l’Uefa en a remis une couche sur l’enquête ouverte contre le Psg et ses transferts réalisés cet été.

L’Uefa a ouvert une enquête vendredi dernier sur le Psg et son mercato. L’organisation qui régit le football européen veut vérifier que le club parisien est en conformité avec le fair-play financier après les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé cet été. Réunie ce lundi à Genève (Suisse) lors de l’assemblée générale de l’Association européenne des clubs (Eca), l’Uefa, par la voix de son président, Aleksander Ceferin, en a remis une couche alors que Jean-Claude Blanc, le Directeur général délégué du Psg, et le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, étaient présents. Outre le club parisien, Manchester City est aussi dans son viseur.

«L’Uefa doit garantir aux clubs qui participent à nos compétitions qu’ils soient traités de façon égale. Même si quelques amendements doivent être apportés au fair-play financier pour gommer ses imperfections, je suis certain que les organes indépendants (l’Uefa) appliqueront les règles de façon stricte et équitable. (…) Ne nous trompons pas : le fair-play financier est un énorme succès car il a permis aux clubs de réduire leurs pertes de façon drastique et d’adopter un modèle économique viable à long terme», a déclaré le patron de l’Uefa dans des propos rapportés par l’Afp.

«Néanmoins, il y va de la crédibilité de l’Uefa et du football de garantir que les règles qui sont en vigueur soient respectées. Personne n’est au-dessus des lois. L’enquête de l’Uefa porte sur la conformité du club avec l’exigence de l’équilibre financier, en particulier à la lumière de son activité de transfert récente.» Le Psg peut trembler alors qu’il a déjà été sanctionné par l’Uefa pour non-respect du Fpf. En 2014, elle avait infligé une grosse amende au vice champion de France après avoir jugé que le contrat passé avec l’Office du Tourisme du Qatar était surévalué.

