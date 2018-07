Actuellement, plusieurs réformes sont en cours au sein de l’administration du Trésor. Pour la première édition de la journée du contrôleur, l’Amicale des contrôleurs du Trésor du Sénégal a organisé, samedi, un diner-débat autour de ces mutations. Selon son président, Bakary Dansokho, «cette démarche vise essentiellement, à permettre à leurs membres de mieux comprendre les enjeux de cette réforme, afin d’y contribuer de façon pertinente. Ce qui garantit de ce fait, une meilleure appropriation au moment de la mise en œuvre».

Pour sa part, le Directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Cheikh Tidiane Diop, a fait savoir que «l’administration du Trésor est à un tournant historique de son évolution au regard de l’évolution de l’environnement juridique, technique, administratif dans lequel nous évoluons. Cet environnement a été impacté par l’adoption et la mise en œuvre de la première phase du plan Sénégal émergent, de l’Acte 3 de la décentralisation».

Il a expliqué cela par le fait que «la phase institutionnelle de l’Acte 3 est derrière nous, mais la phase financière qui implique fondamentalement les services du trésor, notamment le réseau des receveurs municipaux qui ont la charge de la gestion comptable et financière des collectivités territoriales d’impliquer notre administration». Et parmi les quelques axes de la réforme des structures du Trésor, M. Diop a énuméré aussi l’évènement et la mise en application prochaine des nouvelles directives de l’Uemoa de 2009, l’adhésion de l’administration du Trésor à la plateforme de paiement Ueomoa qui est opérée par la Banque centrale Sica et Star qui ont induit des réformes «inévitables» au sein des procédures et de l’organisation du Trésor sénégalais. Par ailleurs, il a délivré un message à l’endroit de l’ensemble des travailleurs mais surtout aux membres de la nouvelle promotion sortante après une formation de 2 ans à l’Ecole nationale d’administration (Ena).

Comme conseils et enseignements, le Dg du trésor a exhorté ses collègues à adopter, à l’image du fonctionnaire modèle, «les valeurs fondamentales qui fondent aujourd’hui, notre administration du trésor qui sont des valeurs d’engagement, de compétence, d’intégrité et de discrétion professionnelle. Toujours avoir en bandoulière comme sacerdoce de servir l’Etat et non se servir de l’Etat».

