La Ligue de football de Saint-Louis a été finalement installée samedi au terme d’une Assem­blée générale consensuelle. Le président sortant, le Dr Amadou Dia, par ailleurs président de la Linguère, a été reconduit.

C’est après quatre Assemblées générales, qui ont toutes avorté, que la Ligue régionale a enfin installé son Comité exécutif et son bureau grâce à un consensus obtenu par un Comité de médiation dirigé par Amadou Bâ dit Bappo et composé entre autres d’anciennes gloires du football et du correspondant régional du médiateur de la République, Oumar Thioye, initiateur de la médiation. C’est le Dr Amadou Dia qui a été réélu après la mise en place des 23 membres du Comité exécutif et d’un bureau de 10 membres. Un bureau dont les postes ont été partagés entre les représentants de clubs appartenant aux deux camps qui s’opposent depuis plus d’un an et dirigés respectivement par le Dr Amadou Dia et El Hadji Makhtar Guèye, président du Guet-Ndar Mool.

Depuis plus d’un an en effet, les représentants des clubs saint-louisiens n’avaient pas réussi à s’accorder pour élire un bureau. L’élection du président de la Fédération sénégalaise de football a été le principal point de désaccord entre les deux parties dont l’une soutenait la candidature de Me Augustin Sen­ghor et l’autre celle de Louis Lamotte. Cette paix des braves, qui intervient à un moment où le football saint-louisien traverse une mauvaise passe pour n’avoir rien gagné depuis plusieurs années avec Ndar Guedji relégué en Nationale 1, a été saluée par tous les acteurs du football local.

