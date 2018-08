Annoncé comme étant déjà concrétisé, le combat revanche en Mma entre Bombardier et Rocky Balboa est loin de l’être. Il reste encore quelques détails à régler avec le promoteur, selon Pape Dia, le manager de B52.

Des détails à régler par rapport au cachet de Bombardier

«Nous n’avons trouvé qu’un accord de principe avec le promoteur. Il reste des détails à régler avant de rendre concrète cette confrontation. En fait, nous ne sommes pas encore tombés d’accord sur le cachet réclamé par Bombardier. Donc pour le moment, rien n’est encore concrétisé», a fait savoir Pape Dia, joint par téléphone. «Nous allons poursuivre les discussions tout en espérant arrondir les angles et trouver une solution», se montre optimiste le frère de l’ex-Roi des arènes qui vient de perdre la couronne au profit de Eumeu Sène.

En acceptant de livrer ce combat, Bombardier va consentir des sacrifices financiers, explique notre interlocuteur. «Même si c’est un bon cachet, faut reconnaître que la somme empochée contre Rocky Balboa en Suisse est de loin plus consistante que celle qu’il percevra à Dakar. On en est conscient parce que les moyens ne sont pas les mêmes», déroule Pape Dia qui n’a pas voulu s’épancher sur le montant du cachet que le B52 a empoché contre Balboa en Suisse.

Quid de la somme de 120 millions Cfa avancée selon certaines indiscrétions ? Pape Dia de se tordre de rire avant d’ajouter : «Tout ce que je puis vous garantir c’est qu’on a eu un cachet très consistant. Et vous comprendrez qu’on ne puisse l’étaler sur la place publique.»

Pape Kane, 2ème vice-président de l’Association MMA Sénégal, avait donné l’information selon laquelle «la revanche entre Rocky-Balboa et Bom­bardier sera organisé à Dakar au stadium Marius Ndiaye en décembre prochain lors d’un gala international. Hormis cette affiche, il y aura d’autres combats avec des combattants américains, français et d’autres nationalités», avait-il annoncé. Avant de préciser que c’est un des lutteurs qui a demandé à ce que le combat soit organisé au Sénégal.

«Les discussions pour le combat contre Bop Sapp sont beaucoup plus avancées»

Revenant sur l’éventuel combat contre l’Américain Bop Sapp, Pape Dia de souligner que les discussions concernant cette affiche «sont beaucoup plus avancées par rapport à la revanche Bombardier-Rocky Balboa».

Rappelons qu’après le choc royal ayant abouti à la perte de sa couronne, Bombardier retrouvera samedi prochain Eumeu Sène, nouveau Roi des Arènes, pour l’ultime face à face. Prévue au Grand Théâtre, la manifestation sera sous forme d’une soirée animée par Waly Seck, selon Pape Dia.

