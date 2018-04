L’agent de joueurs, Thierno Seydi, parrain de l’opération de mobilisation initiée par «Allez Casa» en direction de la prochaine Coupe du monde «Russie 2018», a invité à l’unité les dirigeants de ce club de supporteurs du Casa-Sports de Ziguinchor et de l’Equipe nationale. «Je vous supplie à genoux de retrouver cette unité qui fait votre marque de fabrique, vous n’avez pas le droit de continuer à vous diviser», a lancé M. Seydi, à l’occasion du lancement officiel de cette opération de mobilisation en direction du prochain Mondial (14 jun-15 juillet). «Ce mouvement va au-delà du Sénégal, c’est une marque de fabrique qui fait la fierté du pays mais aussi du continent», a dit l’agent de joueurs dont copie du discours est parvenue mardi à l’Aps. «Allez Casa est fort de son unité et moi je suis gêné quand j’ai attendu (dire) que ce bel élan est divisé», a souligné Seydi, natif de Dakar (Rebeuss) mais dont le père est originaire de la Casamance (Sud). «Allez Casa», distingué par la Confédération africaine de football (Caf) en 2015 comme meilleur groupe de supporters, se trouve divisé en deux entités depuis plusieurs semaines, une division visible dans les gradins des stades sénégalais où ses membres accompagnent le club fanion du Sud pays.

Contre l’Us Ouakam en mars dernier, le public, venu pour le match de la 18e journée de Ligue 1 de football, a davantage disserté sur cette division que sur la large victoire (4-0) de l’équipe de Ziguinchor aux dépens des Requins. Le président de «Allez Casa», Malamine Tamba, réagissant à la requête de l’agent de joueurs lors de cette opération de mobilisation tenue ce week-end, s’est réjoui de l’intérêt que Thierno Seydi porte à ce groupe de supporteurs. Concernant l’unité du mouvement, «elle sera de mise puisque le Casa-Sports a décidé de prendre à bras-le-corps le problème et dans un futur très proche, tout le monde tirera dans le même sens», a assuré M. Tamba. Outre le parrain et sa famille, le ministre des Sports, Matar Bâ, le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, entre autres personnalités, ont assisté au lancement de l’opération Russie 2018.