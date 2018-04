Les deux stars africaines de Liverpool (élite anglaise), Mohamed Salah (Egypte) et Sadio Mané (Sénégal), doivent croire en elles et porter le continent africain à la Coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet), a indiqué l’ancien capitaine du Cameroun, Samuel Eto’o. «Salah et Mané doivent croire en eux et savoir que nulle part, il est écrit qu’une équipe africaine ne peut pas aller au bout en Russie», a expliqué l’ancien capitaine des Lions Indomptables au Cameroun. «J’espère qu’une sélection africaine sera la dernière à avoir le sourire à la coupe du monde», a dit Eto’o qui a pris part, mardi à Moscou (Russie), à une rencontre de football en faveur de la lutte contre le Sida.

Parlant des cinq sélections, le Camerounais qui a participé à quatre phases finales de Coupe du monde (1998, 2002, 2010 et 2014), y croit. «Il n’est écrit nulle part que les équipes africaines sont abonnées aux quarts de finale», a rappelé la star camerounaise qui continue à jouer au très haut niveau en Turquie. «Si les équipes croient en elles et avec des joueurs comme Salah (Mohamed) et Mané (Sadio), on peut y croire», a-t-il dit, soulignant que des anciens comme lui seront présents pour pousser ces jeunes à aller au bout. «Ces jeunes doivent croire en eux et écrire leur propre histoire», a conseillé la star camerounaise, soulignant qu’ils auront l’opportunité de jouer une coupe du monde, ce qui n’est pas donné à tout le monde.

Parmi les représentants du continent africain, il y a le Maroc qui fait son retour à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998. Il évoluera dans la même poule que l’Espagne, le Portugal et l’Iran. L’Egypte est également de retour après 28 ans d’absence et a été versée dans le groupe du pays organisateur, la Russie, en compagnie de l’Arabie saoudite et de l’Uruguay. La Tunisie évoluera dans le même groupe que la Belgique, l’Angle­terre et le Panama. Le Sénégal, revenu au Mondial après une première expérience en 2002, va, pour sa part, affronter respectivement la Pologne, le Japon et la Colombie en match de poule. Le Nigeria, qui disputera sa sixième phase finale de Coupe du monde en Russie (14 juin au 15 juillet), sera dans le même groupe que l’Argentine, l’Islande et la Croatie.

Aps