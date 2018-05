La Fédération sénégalaise de randonnée pédestre (Fsrp) organise une randonnée nationale pour soutenir les Lions en vue du Mondial en Russie. C’est son président, Libasse Ndiongue, qui en a fait l’annonce. «Nous sommes en partenariat avec la Fédération sénégalaise de football pour tenir cette randonnée nationale dans le but d’apporter notre soutien aux Lions sur la route du Mondial. Nous tenons cette manifestation suite à l’appel du Président Macky Sall fait le 5 décembre et demandant de se mettre derrière les Lions. On veut créer l’engouement autour des Lions et ce sera la première fois qu’une randonnée se fera avec les couleurs nationales», a déclaré M. Ndiongue.

Prévue le dimanche 13 mai prochain, cette randonnée prendra son départ à la place de l’Obélisque et débouchera à la Rts avant d’être bouclée à la place de la Nation. Soit plus de 8 kilomètres que couvriront les 15 mille personnes qui y participeront, selon le président de la Fsrp qui annonce que des ministres de la République seront de la partie ainsi des membres du patronat. Les 13 autres régions du Sénégal tiendront aussi une randonnée en même temps que la capitale sénégalaise, à en croire M. Ndiongue qui informe que le Pm, Mouhamed Boun Abdal­lah Dionne, donnera le coup d’envoi.

En plus des anciens Lions du foot et d’anciennes basketteuses qui seront de la partie, le président de la Fédération de souligner que les enfants aussi ne seront pas en reste et auront 3,5 km à parcourir.

