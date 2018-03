Officiellement revenu dans le giron de Puma le mois dernier après la parenthèse Romai, le Sénégal prendra part au Mondial 2018 avec des maillots confectionnés par la marque au félin. En attendant de connaître la tunique domicile, l’équipementier allemand a dévoilé ce lundi sa collection de maillots extérieur pour ses qualifiés au Mondial (le Sénégal, la Serbie, la Suisse et l’Uruguay), ainsi que pour les autres nations africaines qu’il habille : le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Ghana.

A l’image du blanc uni très sobre, Puma a opté pour un style épuré. «Avec ce design épuré, nous voulons nous débarrasser des fioritures et des éléments qui viennent parasiter le lien entre nos équipes, nos joueurs et la foule et célébrer ce pour quoi nous jouons, l’écusson, le drapeau et les fans», a justifié Stefano Favaro, directeur de création Puma.

Par rapport aux autres maillots de la marque, celui du Sénégal se distingue par la tête de Lion qui apparaît sur le torse en filigrane. Basé sur le même modèle que la Serbie, le maillot Sénégal 2018 est blanc avec un col vert, une rayure verte sur les manches et une impression graphique subtile sur le devant qui montre un Lion.