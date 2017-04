L’Equipe nationale de beach soccer en partance pour le Mondial (27 avril au 7 mars au Bahamas), reçoit à partir de 12 heures, le drapeau national des mains du ministre des Sports, Matar Ba, informe un communiqué de la tutelle. Sacrés quatre fois champions d’Afrique, les Lions quittent Dakar ce soir avec comme objectif de faire mieux qu’au Portugal en 2015. «Dans les compétitions internationales, il est très important de gagner son premier match (contre Equateur, le 27 avril) pour faire une bonne entame. Notre premier objectif, c’est de figurer dans le carré d’As. Ensuite, aller le plus loin possible. Mais pour y arriver il faut s’imposer dès la première sortie», a indiqué le sélectionneur national Ngalla Sylla à nos confrères de jourdesport. Avec une bonne préparation avec deux matchs amicaux contre le Maroc (victoires 4-2 et 4-1), le technicien sénégalais estime que son équipe est prête pour aborder la phase finale du Mondial. «On voulait jouer un tournoi à 4 équipes pour la préparation, mais avec l’indisponibilité du Cap-Vert et du Nigeria, on n’a pas pu le faire. Heureusement que les deux matchs contre le Maroc ont été enrichissants. Ils nous ont permis de tout revisiter aux plans tactique et technique mais également de revoir l’effectif. Aucun travail humain n’est parfait. On va encore essayer d’améliorer tout en priant que le jour J l’équipe soit à la hauteur des attentes du Peuple.». Logée dans le groupe A, l’Equipe nationale du Sénégal partage la poule avec les Bahamas, pays organisateur, la Suisse et l’Equateur.

