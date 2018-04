A deux mois du début du Mondial 2018, le Premier ministre a procédé hier à l’installation officielle du Comité national Russie 2018. Composé des membres du gouvernement, de la Fédération sénégalaise de football, mais aussi du secteur privé, le comité aura pour missionde «vendre le Village du Sénégal» en Russie.

Le Premier ministre, Maham­med Boun Abdallah Dionne, a procédé hier à l’installation officielle des membres du Comité national «Russie 2018» pour la seconde participation de l’Equipe nationale à une phase finale du Mondial, en juin prochain. Un comité dans lequel «nous avons le Premier ministre qui en assure la présidence, le ministre des Sports, la vice-présidence, certains ministres en charge de dossiers qui sont dans le domaine de la promotion, de l’investissement du Sénégal, une représentation du patronat du secteur privé, de la Fédération sénégalaise de football, de la Ligue professionnelle de football, du Comité national olympique sénégalais, les anciens internationaux ou encore de l’Association nationale de la presse sportive», informe le ministre, porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye. Au-delà des membres, souligne le ministre, «il y a une disposition dans l’arrêté qui permet à ce comité de s’adjoindre toute compétence utile dans sa mission».

Rappelant que le comité est né de la volonté du président de la République d’accompagner la participation du Sénégal à cette phase finale de la Coupe du monde. «Le Président Macky Sall n’avait pas manqué de saluer la performance de notre Equipe nationale, puisque sur une compétition qui engageait plus de 200 équipes, se retrouver parmi les 32 équipes finalistes, c’est un moment important, historique au regard de cette participation qui est la deuxième de notre pays en phase finale de Coupe du monde. Et vous le savez, la Coupe du monde est une période historique et importante», a-t-il rappelé.

Vendre le «Village du Sénégal» en Russie

Au cours de la réunion, le Premier ministre en a profité pour indiquer les éléments d’orientation qui permettent maintenant de décliner la feuille de route. Sur ce chapitre, la mission du comité, dira le porte-parole du gouvernement, «c’est de promouvoir la destination Sénégal. C’est un temps d’exposition mondiale et il faut que le temps du Sénégal soit bien organisé et bien optimisé». Au-delà, le comité aura aussi pour mission «de soutenir la participation du Sénégal à cette phase finale de la Coupe du monde». Dans la même lancée, «il sera question de susciter et d’appuyer toutes les actions qui concourent au rayonnement sportif, culturel, économique de notre pays». En somme, dira M. Seydou Guèye, «l’objet de la réunion porte sur l’accompagnement de l’équipe, étant entendu que les activités sportives sont du ressort exclusif de la Fédération sénégalaise de football».

Concernant le budget, le ministre dira que «les dotations sont inscrites sous trois catégories : les dotations budgétaires en provenance de l’Etat, les contributions des partenaires financiers et les dons et subventions».

Prochaine réunion ce lundi

Pour finir, le Premier ministre a affirmé que «le concept de travail qui devrait nous permettre d’y arriver, c’est de réfléchir à ce qu’il a appelé le village du Sénégal». A ce sujet, les termes de référence porteront sur quatre orientations majeures. La première, au-delà des sécurisations du budget, «c’est de mettre les modules stables avec la composante institutionnelle, la présence du secteur privé à qui il faut aménager dans ce village, des espaces de convivialité, de rencontres et de contacts pour promouvoir des initiatives. Il y a également la création d’un espace dédié aux Lions pour raconter l’histoire du Sénégal. Mais aussi, un espace qui est indiqué comme étant celui de la Téranga qui permet de coordonner tout cela». A l’issue de la réunion, il a été demandé au ministre des Sports, en sa qualité de vice-président, de convoquer la prochaine réunion «sur les formes et les termes indiqués par le Premier ministre». Une rencontre qui devrait avoir lieu ce lundi.

Logée dans le Groupe H, en compagnie de la Pologne, du Japon et de la Colombie, le Sénégal établira son camp de base à Kaluga, ville située à environ 180 kilomètres de Moscou, la capitale russe.

wdiallo@lequotidien.sn