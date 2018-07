La Coupe du monde de Russie 2018 s’est achevée dans une averse de liesse… sauf pour les perdants du jour, les Croates. La France a remporté la coupe, mais la Fifa de Infantino et la Russie de Poutine ne sont pas mécontentes non plus. Chacune des parties a trouvé matière à satisfaction. Et même la Présidente croate, aux côtés de Macron, a trouvé matière à consoler son équipe. Pour son pays qui n’a pas encore 40 ans d’existence, cette finale le place dans le concert des grandes Nations. Dans beaucoup de capitales africaines aussi ont éclaté des cris de joie, après le triomphe de la plus africaine des équipes européennes. Prions que cela change le quotidien de nos compatriotes dans ces pays d’accueil !