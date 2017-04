L’entraîneur de l’Equipe nationale des moins de 20 ans, Joseph Koto, a publié vendredi une liste de 16 joueurs évoluant au Sénégal pour le Mondial prévu du 20 mai au 11 juin en République de Corée, a-t-on appris auprès de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). L’attaquant de l’Union sportive de Gorée, Mor Talla Nguër, n’est pas retenu dans la liste sur laquelle ne figure aucun joueur expatrié. Nguër a disputé la Coupe d’Afrique des nations (Can) et le dernier tournoi «U20 4 Nations» en mars dernier en France. Les protégés de Joseph Koto entrent en regroupement lundi à Dakar avant de s’envoler pour Téhéran (Iran) mercredi. Ils vont disputer dans la capitale iranienne deux rencontres amicales face à l’Iran les 7 et 10 mai. L’Equipe nationale des moins de 20 ans est attendue en Corée du Sud le 12 mai et va jouer un troisième match amical le 14 mai 2017 face au pays hôte du Mondial.

Le Sénégal, l’Arabie Saoudite, l’Equateur et les Etats-Unis partagent la poule D. L’Equipe sénégalaise a terminé à la deuxième place lors de la dernière Can, disputée en Zambie en février.

Liste des joueurs présélectionnés

Gardiens : Lamine Sarr (Dakar Sacré-Cœur), Idrissa Ndiaye (Diambars) – Défenseurs : Mamadou Mbaye (Dakar Sacré-Cœur), Moussa Ba (Excellence Foot), Jean Jacques Idrissa Ndecky (Casa-Sports), Souleymane Aw (Excellence Foot), Alioune Badara Guèye (Ngb), Mouhamadou Mansour Diawara (Stade de Mbour), Akhibou Ly (Cneps Excellence). – Milieux de terrain : Cheikh Ahmadou Bamba Kane (Diambars), Ousseynou Cavin Diagne (AF Darou Salam), Soulèye Sarr (Mbour Petite Côte), – Attaquants : Ibrahima Niane (Génération Foot), Pape Habib Guèye (AF Darou Salam), Mouhamed Pouye (Mbour Petite Côte), Ousseynou Niang (Diambars).

Aps