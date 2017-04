En préparation pour le Mondial U20 prévu du 20 mai au 10 juin en Corée du Sud, l’Equipe du Sénégal doit en principe entrer en regroupement à partir de ce lundi. Toutefois, ce début de la dernière phase de la préparation avant la publication de la liste risque d’être perturbé par une histoire d’argent. «On a l’intention de nous faire entendre à cause des primes et récompenses de la Can U20 qui ne sont pas encore honorées par les autorités. Nous attendons de la Fédération 40 millions de francs Cfa. Quant au ministère, il nous avait promis un million par joueur au premier tour, 2 millions au second tour et 3 millions en cas de victoire finale», indique la source proche des joueurs. Vice-champions d’Afri­que, les «Koto boys» avaient reçu une prime de participation de 1 million avant la Can.

Jourdesport