Le secrétaire d’Etat espagnol aux Affaires étrangères, Ildefonso Castro, a de nouveau présenté jeudi à Dakar les condoléances de Madrid au Peuple et au gouvernement sénégalais, suite à la mort en mars dernier de deux ressortissants sénégalais dans la capitale espagnole. «Je voudrais transmettre une fois de plus les condoléances du gouvernement pour la mort des ressortissants sénégalais, il y a peu de temps en Espagne», a-t-il dit à l’ouverture de «consultations politiques» entre son pays et le Sénégal.

Mame Mbaye Ndiaye, un jeune ressortissant sénégalais vivant en Espagne, a trouvé la mort dans la soirée du jeudi 15 mars 2018 à Madrid, à la suite d’une course-poursuite avec la Police espagnole.

Un autre Sénégalais, Ousseynou Mbaye, blessé par les policiers, est décédé le lendemain des suites de ses blessures, après avoir reçu un projectile lors d’une manifestation de protestation contre la mort de Mame Mbaye Ndiaye, selon la presse sénégalaise.

Suite à ce drame, l’ambassadeur espagnol au Sénégal, Alberto Virella, avait fait part de ses regrets et présenté aussi ses condoléances aux familles des victimes le 20 mars dernier, au cours d’une conférence de presse.

Le secrétaire d’Etat espagnol a, lui, insisté sur la «bonne intégration» de la communauté sénégalaise établie en Espagne. Ildefonso Castro assure que son pays demeure «ouvert au dialogue, à la coopération et à la transparence» pour gérer ensemble de telles questions.

«Il y a toujours une très bonne relation entre l’Espagne et le Sénégal. Quand les situations tristes apparaissent, il faut bien les gérer», a poursuivi le diplomate espagnol. «En Espagne, il n’y a pas de xénophobie (…) Les citoyens espagnols sont ouverts et la communauté sénégalaise est bien intégrée», a-t-il insisté.

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Me Sidiki Kaba, s’est félicité de la manière dont a été résolue l’affaire portant sur la mort des deux Sénégalais.

«Nous entendons davantage travailler en ce sens pour prévenir de telles situations et y apporter les meilleurs réponses», a-t-il déclaré, avant de réitérer la détermination du Sénégal à lutter contre l’émigration «clandestine, irrégulière».

