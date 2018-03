La chanteuse Coumbis Sorra a appelé à Dakar, les jeunes musiciennes sénégalaises à croire en elles-mêmes et à travailler «dignement pour s’en sortir». «J’avais aussi envie de montrer aux jeunes, mes sœurs qui viennent de commencer la musique que c’est possible, il faut juste travailler il n’y a que le travail qui paye (…), il faut juste se battre dignement pour s’en sortir», dit-elle.

S’exprimant lors du lancement de son nouvel album intitulé Bandirabé à la Maison de la Culture Douta Seck, l’artiste-musicienne souligne qu’elle veut montrer aux jeunes filles sénégalaises qu’il est possible de réussir dans le milieu de la culture. «Je sors l’album à la veille de la Journée mondiale de la femme parce que je suis une jeune fille qui s’est battue toute seule depuis le début de ma carrière, donc je me vois combattante en moi-même», fait observer l’auteure, compositrice et interprète.

Sorra renseigne que l’album Bandirabé comprend huit titres comme “Save the children”, “Dia­mo­no dji”, “Door Waar”, “Gorée”, “Sy Sawandé”, “Massana Cissé”, une chanson mythique Mandingue qu’elle dit avoir revisité pour rendre hommage à son père qui l’a «beaucoup inspiré musicalement».

«L’album parle de l’Afrique en général parce que +Bandirabé+, comme son nom l’indique, veut dire la famille, les amis et sur cet album j’ai eu envie de parler avec le Sénégal, la jeunesse sénégalaise, africaine et du monde entier», a-t-elle fait savoir.

