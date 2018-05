L’entraîneur de Chelsea la saison prochaine pourrait toujours être italien mais ce ne devrait pas être Antonio Conte. N’ayant mené les Blues qu’à la cinquième place de la Premier League, l’ancien sélectionneur de la Nazionale serait poussé vers la sortie. Sous contrat jusqu’en 2019, il pourrait ainsi prendre une année sabbatique comme l’explique The Telegraph, ce mercredi. Le quotidien anglais explique que Conte ne s’assoira pas sur sa dernière année de contrat et pourrait donc quitter Stamford Bridge avec un beau pactole de 9 millions de livres (environ 10, 25 M d’euros). Pour le remplacer, les Blues viseraient un autre Transalpin. L’en­traîneur du Napoli, Maurizio Sarri, pourrait être tenté par le projet de Chelsea qui s’intéresse à lui depuis quelques jours. Une arrivée plus que probable puisque Naples et Sarri se sont officiellement séparés ce mercredi. C’est Aurelio De Laurentiis, le président du 2e du dernier championnat italien, qui l’a confirmé ce mercredi soir sur Twitter. «Je remercie Maurizio Sarri pour son précieux dévouement au football Napoli qui a permis de donner à la ville et les fans bleus dans le monde entier le prestige et les émotions ainsi que la création d’un modèle de jeu admiré partout et par tout le monde. Bravo Maurizio», a-t-il écrit. Son successeur est déjà connu. Il s’agit de l’ancien entraîneur du Psg et du Bayern Munich, Carlo Ancelotti, dont la signature a été officialisée par le club.

Koulibaly dans les bagages de Sarri à Chelsea ?

Auteur de belles performances avec Naples, Kalidou Koulibaly pourrait suivre son ancien coach si celui-ci signe à Chelsea. Le défenseur international sénégalais intéresserait le Real Madrid, Chelsea et Manchester United. En cas de transfert, le Napoli souhaiterait récupérer 120 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2021 avec le dauphin de la Juventus Turin, l’international sénégalais, âgé de 26 ans, a été titularisé à 34 reprises en Serie A par Maurizio Sarri.

Avec Sport 24