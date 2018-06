Né le 26 juillet 1928 dans l’Arkansas, cet ouvrier sidérurgique a décelé très tôt le talent musical de ses enfants, donnant naissance au Jackson Five, formé de Michael Jackson et de ses frères aînés. Ce fut l’un des premiers groupes d’artistes noirs à obtenir un immense succès auprès du public blanc. Quatre de ses chansons sont arrivées en tête du prestigieux classement américain Billboard Hot 100. A seulement onze ans, Michael Jackson est même devenu le plus jeune chanteur à atteindre ce sommet en tant qu’interprète principal du tube I Want You Back (1969).

Un succès forgé par la discipline de fer imposée par Joe Jackson. Michael Jackson a ainsi révélé avoir grandi en étant terrorisé par ce père qui le fouettait régulièrement avec un ceinturon. Dans un entretien avec Oprah Winfrey en 2010, Joe Jackson avait reconnu avoir physiquement discipliné ses enfants arguant que c’était pour leur bien. «Ça les a maintenus hors de prison et dans le droit chemin», avait-il justifié.

Son image s’est ternie davantage lorsque Michael, qui souffrait de fortes angoisses et de dépression, a succombé en 2009 à une overdose d’un puissant antalgique et que le patriarche s’est servi de l’attention médiatique pour faire la promotion de son propre projet de maison de disques.

Dans un message publié sur Twitter, l’un de ses petits-enfants, Taj Jackson, a assuré que le patriarche était «aimé par notre famille entière» et a critiqué des portraits de l’octogénaire dressés par des médias.

rfi