Parmi les meilleurs défenseurs du monde, le transfert de l’international sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, est fixé à au moins 70 millions d’euros. Ce qui ne devait pas être un obstacle pour les clubs intéressés. De son côté, Idrissa Gana Guèye a inscrit son second but de la saison avec Everton.

Dans le viseur de plusieurs clubs européens l’été dernier, notamment Chelsea, l’international sénégalais, Kalidou Koulibaly, est finalement resté à Naples. Mais pas sûr que le défenseur sénégalais soit de nouveau retenu par ses dirigeants cet été. En effet, le Lion de la Téranga est de nouveau ciblé par les Blues après sa saison impressionnante avec les Partenopei. Et coup de chance pour le club londonien, Naples ne souhaite pas vendre Koulibaly à un concurrent italien et privilégiera un départ vers l’étranger. Toutefois, Calciomercato indique que le défenseur ne sera pas facile à acheter puisque les dirigeants du Napoli ne comptent pas le céder à moins de 70 millions d’euros. Si Chelsea l’achète à ce prix, cela ferait de lui le second défenseur le plus cher de l’histoire, derrière Virgil Van Dijk de Liverpool, acheté à plus de 80 millions d’euros.

Si les négociations se font dans les coulisses, le Sénégalais semble plus préoccupé par la fin de la saison avec la possibilité de décrocher le Scudetto avec Naples. Ce qui serait un joli cadeau d’adieu à ses supporters. Au-delà, l’international sénégalais songe également au Mondial russe en juin avec l’Equipe du Sénégal. Une première aventure que le Napolitain attend avec beaucoup d’impatience.

Du côté de l’Angleterre, Everton a ramené les trois points de son déplacement à Hud­ders­field (2-0) pour le compte de la 36e journée de Premier League. Durant cette rencontre, l’international sénégalais, Idrissa Gana Guèye, s’est illustré avec un somptueux but. Le milieu de terrain a inscrit son deuxième but de la saison en profitant d’un débordement de la droite suivi d’un centre de son compatriote, Baye Oumar Niasse, pour décocher une puissante frappe à l’entrée de la surface. Incontournable dans le jeu d’Everton, l’ancien joueur de Diambars a grandement participé à la stabilité de son équipe au cours de la saison. Au classement, Everton occupe la 8e place avec 48 points.

En France, Younousse Sankaré a inscrit son 6e but de la saison lors de la victoire des Girondins de Bordeaux face à Dijon (3-1). L’international sénégalais, qui n’est pas plus dans les plans du sélectionneur Aliou Cissé, a connu une période difficile avec le nouvel entraineur des Giron­dins, Gustavo Poyet. Un but qui devrait lui faire beaucoup de bien en cette fin de saison.

wdiallo@lequotidien.sn

(Avec wiwsport et senego)