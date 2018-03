Le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall a appelé, mardi à Kigali (Rwanda), les jeunes Africains à rester exigeants avec eux-mêmes et à ne pas se contenter du «discours lénifiant» faisant de l’Afrique le continent de l’avenir. «L’Afrique ne doit pas se contenter du discours lénifiant faisant d’elle le continent de l’avenir. Non. Nous devons être plus exigeants sur nous-mêmes», a déclaré le Président Macky Sall, à l’ouverture du Next Einstein Forum, dans la capitale rwandaise. «Nous devons travailler à être les acteurs qui transforment le présent pour façonner le futur. L’économie du savoir nous en offre la chance. C’est à nous de la saisir. C’est à nous de prendre direction, de nous s’inscrire dans le sens de l’histoire ; pas seulement par la parole, mais surtout par les actes. C’est ce qui compte le plus», a-t-il dit dans un discours dont une copie est parvenue à l’Aps. Selon Macky Sall, l’enjeu pour le continent est de «se donner les moyens de maintenir le rythme du progrès afin de rester au contact de l’économie du savoir, pour ne pas courir le risque de marginalisation». «Si l’Afrique est en retard sur la révolution industrielle, elle doit s’arrimer fermement à celle du numérique. Elle en a la capacité, et nos jeunes en ont le talent et l’intelligence», a insisté le chef de l’Etat sénégalais.

A l’en croire, «le monde est un nouveau cycle de l’histoire de la science et de la technologie, un gisement en friche, à la portée des jeunes Africains». «J’en veux pour preuve l’innovation du transfert d’argent par téléphone, née sur le continent et qui fait son chemin ailleurs. C’est dire qu’au-delà du gap numérique entre le Nord et le Sud, l’Afrique peut emprunter des raccourcis en faisant appel au génie créateur de sa jeunesse grâce aux innovations technologiques, notamment celles du numérique. Nous devons passer de la parole aux actes», a ajouté Macky Sall. Le Next Einstein Forum (Nef), lancé en 2013, est une plateforme reliant la science, la société et la politique en Afrique et dans le reste du monde, dans le but de tirer parti de la science pour le développement humain. Le programme de bourses d’excellence du Nef a pour but de dénicher 15 des meilleurs jeunes scientifiques à présenter sur une scène mondiale.