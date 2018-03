Au Niger, des hommes armés ont pris d’assaut cette nuit un poste de gendarmerie à 40 kilomètres de Niamey. Une attaque assez inhabituelle aussi proche de la capitale.

C’est une attaque vraiment osée qui s’est déroulée vers 22h 30 environ, heure de Niamey, à seulement 40 kilomètres au nord de la capitale du Niger. Le bilan de cette attaque spectaculaire est de trois gendarmes tués à leur poste de garde à l’entrée du village de Goubé et un blessé par balle.

Après leur forfait, les assaillants qui n’ont pas été identifiés pour l’instant sont repartis en moto en direction du sud-ouest, vers la frontière malienne, située à plus de 100 kilomètres du village de Goubé. Précision importante, le village de Goubé n’a pas été attaqué par ces assaillants et les villageois rencontrés ce matin ne comprennent toujours pas comment leur village a pu échapper aux terroristes. Aussitôt l’alerte donnée, les forces de défense et de sécurité sont parties à leur poursuite. Impossible pour l’instant de savoir si les assaillants ont été rattrapés ou neutralisés.

En tout cas, c’est la première fois qu’une telle attaque, si proche de Niamey, se produit, entraînant la mort d’hommes. La dernière s’est produite il y a deux ans. Des terroristes venus du nord du Mali avaient tenté d’attaquer la prison de haute sécurité de Koutoukalé et de libérer leurs camarades. Ils avaient été mis en déroute.

