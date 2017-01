Ça râle à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Dans un communiqué, la Coordination Saes de l’Ucad invite ses militants à observer un débrayage le lundi 09 janvier 2017, suivi d’une Assemblée générale pour dénoncer le non-paiement des salaires du mois de décembre. «Pour­tant, tous les autres fonctionnaires et agents de l’Etat ont perçu leur salaire avant même la fin du mois de décembre, pour faire face aux nombreuses charges relatives aux fêtes de fin d’année», regrette le Saes.

Par ailleurs, ce syndicat constate «un retard et un dysfonctionnement dans le paiement des sommes dues : rappel indiciaire, rappel prime d’encadrement, rap­pel avancement interne, rappel avancement Cames». En plus, il regrette que l’accord sur la retraite n’ait connu aucune avancée malgré toutes les actions entre­­prises par son Bureau national.