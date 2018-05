La Convergence des cadres républicains (Ccr) du département de Rufisque s’est réunie le dimanche 12 mai 2018 à la permanence de l’Apr de Rufisque Est sous la houlette du coordonnateur des cadres Assane Man­sour Mbengue.

Les points abordés concernaient les informations, l’actualité politique nationale et les perspectives d’avenir de la Ccr de Rufisque. Les cadres du département de Rufisque ont salué l’initiative du président de la République à convoquer un dialogue national autour de la gestion du gaz et du pétrole et ont demandé également aux forces vives de la Nation de prendre part à ces concertations qui doivent permettre à notre pays de mieux tirer profit des ressources naturelles dans la cohésion et la solidarité.

Les cadres du département apportent leur soutien sans faille au président de la République pour les efforts consentis visant à revigorer la quiétude et la stabilité sociale du pays. Et enfin pour mieux préparer les échéances présidentielles qui se profilent à l’horizon, les cadres de la Ccr du département de Rufisque ont décidé d’aller à la rencontre des citoyens afin de mieux leur expliquer les réalisations et projets entrepris du président et ont exprimé par la même occasion le souhait d’avoir une audience avec le président de l’Apr son Excellence M. Macky Sall pour lui présenter leur feuille de route.

Assane Mansour MBENGUE

Coordonnateur de la Ccr de Rufisque