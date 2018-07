Oh Di maria, Oh Mascherano, Oh Messi Ciao ! La chanson des cousins Brésiliens qui a fait le tour de la toile a fini par se concrétiser samedi. Un miracle se répète rarement. L’Argentine est alors sortie par des Bleus France-ment bien organisés et qui ont réussi leur plan Messi non-émergent. Propulsant un Mbappé supersonique, comme qui défierait Usain Bolt sur un 100m. Ronaldo aussi a été sanctionné par l’Uruguay. L’Albiceleste quitte, la Celeste reste. Et le Ballon d’or se jouera ailleurs que sur ce Mondial qui, dit-on, devrait départager ces deux extra-terrestres, même si CR7 avait une avance avec sa Ligue des Champions.