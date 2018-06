Le coach Cissé cache mal ses carences tactiques. Depuis 180 mn, les Lions n’ont pas marqué de but alors que le but d’une rencontre est de scorer pour ramener la confiance dans la Tanière. Ces deux matchs rappellent l’élimination du Sénégal lors de la dernière Can par le Cameroun. On aurait joué 200 mn, le Sénégal n’aurait pas marqué contre de vaillants Luxembourgeois qui ont mis leur stratégie que le coach a été incapable de détruire. A deux semaines du Mondial, on se demande où va Cissé ?