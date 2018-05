Mohamed Salah, lors d’une interview pour Liverpool Echo, a déclaré que son avenir appartenait à Liverpool et qu’il ne devrait pas partir du club pour le moment.

«Je ne vais nulle part. Je suis très heureux ici et tout va bien. Nous avons encore deux matchs. Le match de dimanche est important et après il y aura la finale de la Ligue des champions, mais je suis heureux ici», a déclaré Salah pour le quotidien de la Mersey.

Pas de panique donc, car Mohamed Salah a les idées claires pour le moment et ne pense pas céder aux tentations du Real Madrid et d’autres grands clubs historiques d’Europe. «Bien sûr que j’ai de l’ambition pour la suite avec Liverpool. C’est ma première année ici et c’est aussi le cas pour d’autres joueurs. Je n’ai pas vu tous les matchs de l’équipe la saison passée, mais cette année ça a été incroyable», a déclaré Salah.

De nombreuses rumeurs annonçaient un intérêt grandissant du Real Madrid pour les services du nouveau «crack» du football européen, mais l’international égyptien a trouvé tout ce dont il avait besoin pour le moment à Anfield. «Nous sommes bien placés pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Sur le chemin de la finale cette année, nous avons vaincu Manchester City et la Roma. Ce n’est que le début pour cette équipe», avertit un Pharaon qui en veut plus.