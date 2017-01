Devant le tableau macabre de la série de meurtres et d’accidents tragiques qui occupent le devant de l’actualité au Sénégal, Le Quotidien s’est fait un devoir d’invoquer l’histoire, pour revenir sur les mises en garde de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy «Al Makhtoum» lors des éditions 2009 et 2011 du Gamou annuel de Tivaouane.

Les Sénégalais se souviennent encore des mises en garde du Saint de Tivaouane, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy « Al Makhtoum». Lors des éditions 2009 et 2011 du Gamou annuel de Tivaouane, l’actuel Khalife général des Tidianes, préoccupé par la recrudescence des accidents tragiques et des meurtres, mais également l’apparition de nombreux et multiples cas de maladie, avait alors prévenu : «A défaut d’une réincarnation de nos valeurs cardinales, le Sénégal risque de se convertir en un terroir à sang» (Rewmi sougnou ko sanguoul sii djiko dinagnouko sangue si déret). A travers un tel message, Serigne Cheikh avait averti fermement l’opinion sur le fait que «le Sénégal n’est pas à l’abri de menaces de la vague de violences qui secoue le monde et nécessite un ressaisissement de soi-même». Al Makhtoum s’est voulu catégorique : «Les djinns (Afarit) qui ont détruit des pays comme le Zaïre (Rdc) ont dans leur ligne de mire le Sénégal. Ils provoquent les accidents, propagent des maladies, détruisent les maisons, les relations amicales et fraternelles. Et si l’on n’y prend pas garde, le pays va prendre feu. Je l’ai vu. Et souvent, quand ils nourrissent leur vil projet de destruction, ils passent par un(e) proche, ce jusqu’à la personne que tu aimes le plus. Ils ont détruit tous les pays par où ils sont passés, et à présent, ils ont les yeux rivés sur le Sénégal du fait de la pratique de la religion. Le Sénégal regorge d’un nombre impressionnant de représentants du Prophète Mohammed (Psl), comme il compte également assez de mosquées et de daaras. les «djinns» ont détruit le Zaïre pour la simple raison que le Maréchal Mobutu voulait y construire une mosquée. Ils lui ont injecté une maladie avant de détruire, par la suite, le pays. Et pour atteindre leur cible, ils utilisent tous ses effets personnels, et parfois même jusqu’à sa brosse à dent, parce que trop puissants. Aujourd’hui ils sont en guerre contre nous et ils cherchent à nous détruire.»

Très ésotérique dans son discours, il soutenait cette fois-ci en termes clairs : «Ce sont des bandits qui n’arrêteront jamais tant que leur objectif, à savoir détruire le Sénégal, n’est pas atteint. Ils sont partout, dans les rues, les maisons, ils propagent des maladies, provoquent des accidents mortels. Et c’est là une science pure qu’ils ont apprise. Ils sont capables d’envoyer un serpent vous mordre. Ils ont déclenché toutes les guerres du monde». Le fils de Cheikh Al Seydi Khalifa Ababacar Sy Malick (Rta), homme de Dieu d’une dimension exceptionnelle, n’aura-t-il pas ainsi insisté sur «une nécessaire purification des cœurs, le bannissement de bien des vices, ce pour faire face à une telle menace qui guette le Sénégal ». Aussi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy recommande la «persévérance, la rigueur, l’abondance dans les prières». Parce que Al Makhtoum trouve que «c’est là, l’unique voie de salut». Dans son message, le Saint homme ne cessera jamais d’inviter à un «retour aux recommandations divines. Il faut prier mais également apprendre le Saint Coran parce que les «djinns» ont une peur d’enfer devant le Livre Saint, et même un Fatiha suffit pour les faire disparaitre».