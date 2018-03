La Cojer-35 du département de Pikine se fixe comme objectif la réélection de Macky Sall dès le premier tour avec un taux de 60% dans sa zone de circonscription. Alors, pour ce faire, elle compte organiser une campagne de sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales mais également le retrait des cartes dès le début du mois d’avril. En Assemblée générale, samedi dernier, ces jeunes de l’Apr ont aussi retenu, à partir de mai jusqu’à la fin de l’année, la mise en place d’une série de programmes sur les réalisations et projets du Président. «Cette rencontre tend à mettre en place une nouvelle mouvance d’animation et de massification du parti dans la Cojer de Pikine dès lors que depuis le départ de Pape Gorgui Ndong, atteint par la limite d’âge, on ne sent plus la Cojer de Pikine. Cela est dû aux tiraillements entre des jeunes, non seulement atteints par la limite d’âge, mais aussi n’ayant pas conscience de la gravité du contexte politique à cause de leurs intérêts crypto-personnels», constatent Bassirou Ly et ses camarades. La Cojer-35 mise sur l’animation et la massification de l’Alliance pour la République dans leur département et s’engage à accompagner le Président Sall dans son programme de faire du pays un Sénégal émergent.

msakine@lequotidien.sn