Lobatt Fall est parti, mais sa famille et ses proches ne comptent pas enterrer son héritage politique à Pikine. C’est pourquoi sa fille aînée a décidé de reprendre ce flambeau en lançant un mouvement dénommé «l’Union fait la force». Aoudi Fall a ainsi effectué sa rentrée politique le week-end pour «honorer» son père qui avait traversé tous les régimes. «Feu Lobatt a été un parfait exemple de cette dynamique qui demeure au fil des générations. Aujourd’hui, son œuvre sociale et politique constitue le repère fondamental pour nous autres», a dit Mme Fall. C’est dans un contexte de querelles inter-Apéristes dans le département qu’elle a décidé, explique-t-elle, de «récupérer les responsables et militants frustrés de l’Apr des 16 communes de Pikine». Elle dit : «Certains sont venus nous rejoindre, d’autres le feront bientôt. C’est une situation regrettable alors que cette base-là constitue un noyau dans la configuration socio politique du moment.»

La présidente de ce mouvement qui a vu le jour le 23 février 2018 explique les raisons de son engagement aux côtés du Président Macky Sall. «L’Union fait la force a pour principale mission de faire taire les divergences afin de rendre plus visibles les réalisations du président de la République, car le seul objectif qui vaille, c’est de lui donner un deuxième mandat», a rappelé Aoudi Fall.

Pour ce faire, elle en appelle au «sens de la responsabilité et à la mobilisation» de l’Apr et ses alliés. «Son bilan milite en sa faveur et ce sera pour le plus grand bonheur de nos concitoyens dont la majorité est convaincue de ses efforts constants depuis son accession au pouvoir en 2012», a-t-elle ajouté. Par ailleurs, la fille aînée de Lobatt Fall avertit qu’elle ne se rangera derrière personne. «Si certains partagent notre programme, ils sont les bienvenus», conclut Mme Fall.

latifmansaray@lequotidien.sn