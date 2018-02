C’est un témoignage poignant d’un couple victime des effets de l’excision. Il s’agit d’une femme âgée de 46 ans qui a subi l’excision et l’infibulation à l’âge de 6 ans. Aujourd’hui, elle est mariée à un homme et n’arrive pas avec son époux à avoir des relations sexuelles normales ce, malgré l’intervention d’un médecin spécialiste qui a tant bien réparé que mal les séquelles. Le mari traumatisé par cette expérience doute. «Je commence à perdre ma virilité même avec ma première femme», dit-il. Un cas d’école, un récit pour se pencher sur les conséquences souvent dramatiques de l’excision. Génération fille est une initiative africaine qui prône la discussion et la concertation sur les pratiques de l’excision. Elle a invité les professionnels de l’information pour partager avec eux sa stratégie de communication qui, selon elle, est basée sur le changement social. Elle veut partir des communautés pour sensibiliser, expliquer afin de mettre fin à la pratique de l’excision en l’espace d’une génération. «Ce ne sera pas facile», admet Soukeyna Ndao Diallo d’autant plus que l’excision est une norme sociale très ancrée dans les traditions.

Pour autant, les membres de Génération fille ne s’avouent pas vaincus. Ils rappellent à la communauté que l’excision, malgré le fait qu’elle soit une norme sociale, c’est une violation des droits des jeunes filles, notamment le droit à la santé au bien-être physique et mental. Aussi ajoute Mme Diallo, «il ne faut pas perdre de vue que la maman qui excise sa fille n’aime pas ça. Les mamans le font pour se conformer aux attentes de la société dans laquelle elles vivent», soutient encore Mme Diallo. Maintenant le rôle de Génération fille c’est d’amener ces mamans à réfléchir sur cette pratique, sur le pourquoi de cette pratique. «C’est une fois qu’elles auront compris qu’elles peuvent prendre la bonne décision concernant cette pratique», estime-t-elle.

En réalité, Génération fille dans ses communications s’efforce de ne pas nuire, de ne pas juger mais d’expliquer, de sensibiliser pour éclairer les populations concernant cette pratique. Génération fille travaille pour la mise en place d’un mouvement mondial mené par l’Afrique. Pour ce faire, elle compte mettre la pression sur les gouvernements en vue d’accroître les ressources et faire en sorte que l’excision puisse être intégrée à l’agenda mondial du développement.

Génération fille est une initiative qui regroupe plusieurs pays dont le Sénégal l’Ethiopie, le Kenya, la Somalie, Mali Burkina Faso, l’Egypte le Soudan. Elle voudrait que les filles et les femmes puissent menées des vies saines exerçant leurs droits humains fondamentaux.

