Le silence des autorités sur les enlèvements d’enfants était assourdissant au point de poser un débat sur les réseaux sociaux. Ce matin, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a fait une sortie sur Radio Sénégal pour rassurer la population.

Sur les solutions à apporter, Aly Ngouille Ndiaye a souligné le manque d’effectif des services de sécurité. Naturellement, le ministre de l’Intérieur a donné « des instructions » afin de régler cette situation au plus vite. Et cela passe, selon Aly Ngouille Ndiaye, par la création d’autres commissariats. «Quand je prends le cas de Rufisque, c’est valable également pour les endroits où il y a ces problèmes de sécurité, la police et la gendarmerie sont en train d’assurer une meilleure présence aujourd’hui dans ces différents endroits. Déjà au niveau de Rufisque, on a prévu la construction de deux commissariats de police» a-t-il déclaré avant d’informer qu’il « a pu comprendre les problèmes d’insécurité qui se posent dans ces différents quartiers ».